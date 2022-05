Sanità, FdI Siena: “Bene il rinnovo del contratto a D’Urso. Ora maggiore integrazione tra Asl e Aou”

Serve maggiore integrazione tra Asl sud est ed Aou senese. Questa è la richiesta che Fratelli d’Italia di Siena ha espresso in una nota dove è stata manifestata soddisfazione per il rinnovo del contratto di Antonio d’Urso come direttore generale dell’Azienda locale.”Siamo soddisfatti che la ragionevolezza abbia prevalso in Regione, anche per nostra sollecitazione, in quanto la stabilità della direzione aziendale della Usl risulta indispensabile in una situazione molto complessa come la attuale, caratterizzata da una preoccupante ripresa della pandemia, chilometriche liste di attesa per le prestazioni specialistiche e necessità di contenimento dei costi”, scrivono dai coordinamenti provinciale e comunale di FdI.