Incidente sul lavoro, operaio agricolo di 51 anni finisce in ospedale

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est alle 8.20 a Palazzone località Stabbiano di Sotto, nel comune di San Casciano dei Bagni, per un incidente sul lavoro. Un operaio agricolo 51enne è caduto di schiana da una rotoballa di fieno. Per soccorrere l’uomo si è reso necessario l’intervento del Pegaso per cui l’operaio è stato trasportato in codice 3 alle Scotte. Sono intervenuti sul posto l’ambulanza della Misericordia di Sarteano, l’ambulanza della Misericordia di Celle sul Rigo, i carabinieri, il Pegaso e i tecnici della prevenzione Pisll.