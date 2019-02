San Quirico d’Orcia, il 2018 del turismo è da record: oltre 80 mila visitatori

“Un 2018 da record per il turismo nel comune di San Quirico d’Orcia. Una trend di crescita in linea con gli ultimi anni”. Lo sottolinea Luciano Gorelli, vicesindaco e assessore al turismo, analizzando i dati sul turismo che riguardano il comune valdorciano.

Nel 2018 si sono registrate 184.303 presenze (pernottamenti totali) – con un aumento dell’8 per cento sull’anno precedente e del +11% rispetto al 2016 – con un presenza media di 505 persone in ogni giorno dell’anno. Gli ospiti 2018 (arrivi) sono stati 80.535, con un incremento del 12 per cento rispetto al 2017 e del più 26% sul 2016.

Nel 2017 invece i pernottamenti sono stati 170.946, con 71.803 arrivi, ed una presenza media giornaliera di 468 persone. Anche il 2016 era stato un anno positivo rispetto ai precedenti, con 165.783 pernottamenti totali e 454 turisti presenti giornalmente.

“Una crescita turistica che prosegue anno dopo anno – sottolinea l’assessore al turismo Gorelli –, anche il 2018 è cresciuto in termini di presenze e di arrivi rispetto all’anno precedente. Il dato che mi piace sottolineare è il numero di presenze giornaliere (505 nel 2018) che testimonia come si sia allungata la stagione turistica anche nei periodi cosiddetti di bassa stagione, fatto che fino a qualche anno fa non avveniva. Anche in queste settimane di inizio 2019, strutture ricettive e ristoranti registrano presenze di turisti italiani e stranieri”.

Turismo fondamentale per questo territorio, ormai conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, per le bellezze paesaggistiche, storico-artistiche ed architettoniche, per l’enogastronomia e gli appuntamenti dedicati alle produzioni tipiche, al folclore e culturali. «I risultati sono il frutto del lavoro fatto in questi anni – aggiunge l’assessore al turismo – sia da parte dell’Amministrazione comunale con la cura del territorio e gli eventi; ma anche delle strutture che operano sul territorio e che sono sempre più di alto livello. Ognuno sta insomma facendo la propria parte: il turismo oggi a San Quirico, oltre a essere il pilastro economico di questo territorio, crea valore aggiunto e nuove opportunità di occupazione; con la nascita di servizi e nuove attività dedicate al turismo; ristoranti e strutture, la crescita dei prodotti tipici provenienti da attività agricola, professionalità nell’edilizia e nell’artigianato. Bisogna continuare a lavorare per mantenere alto questo standard, in termini di numeri e di qualità, senza snaturare le caratteristiche dell’offerta turistica, basata sulla qualità e la vivibilità del nostro territorio».