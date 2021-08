San Gimignano, uomo muore folgorato

Il 118 dell’Asl Toscana sud est è stato allertato per un evento traumatico alle 16.43 in un terreno agricolo nel comune di San Gimignano, nei pressi di una infrastruttura elettrica. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso di un uomo. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del fuoco. L’intervento è in corso ed è quindi impossibile, al momento, stabilire la dinamica dell’incidente e anche le generalità dell’uomo. I tecnici Enel devono infatti mettere in sicurezza l’area prima che si possano avvicinare le forze dell’ordine