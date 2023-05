San Gimignano, inaugurato il nuovo impianto di calcio a 5 ad Ulignano

Taglio del nastro per il nuovo impianto di calcio a 5 ad Ulignano. Si è tenuta domenica 14 maggio, alla presenza della Giunta e dei cittadini, l’inaugurazione dell’impianto sportivo completamente rinnovato grazie ad un investimento iniziale del 2017 di 91mila euro (di cui 73mila da un contributo Coni ricevuto nel 2022) e ai quali l’amministrazione comunale ha aggiunto lo scorso anno 76mila euro per riaprire l’impianto corredato dagli spogliatoi funzionanti e tutte le opere accessorie.

Oltre al completo rifacimento del manto e delle reti perimetrali, la Giunta ha stanziato risorse per la nuova illuminazione notturna, per la sistemazione del verde al contorno, per il rifacimento della tribunetta, per la rimessa in funzione degli spogliatoi con i nuovi impianti termo-idro-sanitari e elettrici e con i nuovi arredi, nuove porte e vetrate e, non ultimo per ordine di importanza, l’acquisto del defibrillatore.

A queste cifre vanno aggiunti i circa 10mila euro che la Giunta ha stanziato per la realizzazione del nuovo campetto da calcio in erba ad accesso libero sotto il nuovo campo a 5, già operativo per i bambini e per le bambine della frazione.

Riaperto anche il campo di calcio a 11 nel quale a breve termine saranno rimesse le porte e le reti alte di protezione, che potrà essere utilizzato sia per far giocare i bambini, sia per i momenti di socialità della frazione da parte delle associazioni, sia dalle associazioni sportive. Tutta l’area del campo sportivo è stata recentemente acquisita a patrimonio comunale dalla Diocesi, con una compravendita che si è perfezionata nel marzo 2022.

“Abbiamo mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale: Ulignano ha ora a disposizione più spazi di prima per lo svago e la socialità, il gioco e lo sport” commentano il sindaco Andrea Marrucci e il vicesindaco Niccolò Guicciardini.

Un intervento quello su Ulignano che va ad aggiungersi alle scelte strategiche che la Giunta comunale ha fatto per il futuro dello sport sangimignanese.

“Le scelte della Giunta si traducono per il momento, oltre ad Ulignano, in un investimento di oltre 1 milione di euro per la realizzazione dei due impianti in sintetico a Santa Lucia, stadio comunale e “chellino”, da destinare alla pratica del calcio – sottolineano il sindaco Marrucci e il vicesindaco Guicciardini -. Gli investimenti proseguiranno poi per dare corso alla scelta di destinare nei prossimi anni l’impianto di Belvedere alle attività multidisciplinari scolastiche e all’avvio alla pratica dell’atletica leggera, mentre resta confermata l’attuale area di avviamento all’atletica vicina al polo scolastico. Si tratta di scelte e di investimenti – concludono Marrucci e Guicciardini – che non inseguono emergenze, ma guardano ad un ridisegno complessivo della dotazione di impianti sportivi che, ne siamo convinti, saranno utili alla comunità sangimignanese per i prossimi 15-20 anni. Un progetto di ampio respiro quindi, che prevede anche altre azioni, così da intervenire progressivamente a vantaggio di tutte le pratiche sportive, con l’obiettivo primario di garantire soprattutto ai più giovani la possibilità di fare sport nelle migliori condizioni e in sicurezza”.