Ruby ter, udienza slitta per la sesta volta per legittimo impedimento

Slitta per la sesta volta la sentenza dello stralcio senese del processo Ruby Ter che vede imputati a Siena Silvio Berlusconi, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, e Danilo Mariani, il pianista senese delle feste di Arcore, per il reato di falsa testimonianza. Il tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha accolto la richiesta di legittimo impedimento e ha disposto il rinvio a giovedì 22 aprile, alle 15.30. “A fronte di documenti precisi e circostanziati è stato ritenuto esistere un impedimento assoluto a comparire”, spiegano i legali dell’ex-premier che attualmente è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Alla proposta, che era stata avanzata dalla difesa, si era opposta il pm di Siena Valentina Magnini che aveva chiesto al collegio di disporre accertamenti medici sulle condizioni, come aveva fatto già all’udienza della scorsa settimana