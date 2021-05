Ruby Ter, condannato il pianista di Arcore, udienza Berlusconi slitta a ottobre

Il processo Ruby Ter a Siena che vede imputato l’ex Premier Silvio Berlusconi si sdoppia e nella giornata di oggi emette un primo verdetto contro l’altro imputato, il pianista di Arcore Danilo Mariani, che viene condannato a 2 anni di reclusione con pena sospesa per falsa testimonianza.

A deciderlo il Collegio presieduto dal Giudice Ottavio Mosti. Il Tribunale oggi ha stralciato la posizione di Mariani per l’accusa di falsa testimonianza, rinviando al 21 ottobre il processo per corruzione che lo vede vede imputato insieme al leader di Forza Italia Berlusconi. «Non fatemi parlare altrimenti mi fanno un altro processo» è stato il commento a caldo di Mariani. Prima di arrivare alla sentenza, l’udienza si era aperta con la richiesta da parte dei legali di Berlusconi, Federico Cecconi e Lorenzo De Martino, per un nuovo rinvio per legittimo impedimento, considerando il nuovo ricovero dell’ex Premier, e la documentazione fornita firmata anche da Alberto Zangrillo del San Raffaele. Questa volta il Pm Valentina Magnini non si è opposta alla richiesta della difesa del leader di Fi di far slittare l’udienza, ritenendo sufficiente la documentazione sanitaria prodotta e non richiedendo così come accaduto nelle precedenti udienze ulteriori accertamenti medici sulle condizioni di Berlusconi.

Si ringrazia Agenzia Impress