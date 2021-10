Rubano un’auto, scappano e uno di loro aggredisce i carabinieri: arrestati

Avevano rubato un’auto ad Abbadia San Salvatore , erano stati intercettati dai carabinieri a Piancastagnaio ed infine, dopo un lungo inseguimento, sono stati bloccati ad Acquapendente, nel Viterbese. Il fatto è accaduto nella notte della scorsa domenica ed i responsabili del furto e della conseguente fuga, un cittadino italiano ed uno straniero, sono stati arrestati dai carabinieri del comando di Montalcino aiutati da militari delle stazioni di Radicofani e Castiglione d’Orcia. I fatti però non si fermano qui perché l’uomo di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine, si è poi scagliato contro i carabinieri opponendosi con violenza. Gli uomini dell’Arma sono dovuti ricorrere quindi alle cure dei sanitari del locale ospedale. Il cittadino straniero è stato arrestato per furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mentre il cittadino italiano per furto aggravato. Entrambi sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Viterbo.