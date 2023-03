Rubano in un ferramenta a Poggibonsi e minacciano un dipendente con una mannaia, fermati dai carabinieri a Pontedera

I Carabinieri di Poggibonsi hanno scoperto gli autori di una rapina commessa il 24 febbraio scorso, nel centro della Val d’Elsa, ai danni di un negozio di ferramenta.

All’ora di pranzo due uomini a bordo di un furgoncino di proprietà della ditta per cui lavoravano, si erano fermati davanti ad una ferramenta di Poggibonsi con lo scopo di introdursi nel negozio, ancora chiuso per la pausa pomeridiana. Dopo aver forzato ed essere entrati da una porta laterale, sono andati a colpo sicuro al registratore di cassa non sapendo che, nel retro bottega, c’era uno degli impiegati che stava pranzando.

Il dipendente, attirato di rumori, si è armato di coraggio ed ha cercato di fermare i due malfattori, arrendendosi soltanto quando uno dei due aveva preso una mannaia da uno scaffale, minacciando di colpirlo. Così, sotto la minaccia dell’arma, i due rapinatori erano riusciti a guadagnarsi la fuga.

Il commerciante aveva chiamato il 112 e, di lì a poco, era arrivata la pattuglia della stazione carabinieri di Poggibonsi che, fatti i primi accertamenti e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, ha lanciato l’allarme antirapina a tutti le pattuglie della zona attraverso la centrale operativa della compagnia Carabinieri di Poggibonsi.

È così che, essendo scattato il piano antirapina con l’attivazione di tutti i comandi limitrofi, dopo circa tre ore, i due presunti rapinatori sono stati fermati dai carabinieri di Pontedera nella provincia di Pisa.

Grazie al lavoro di squadra e di collaborazione tra i reparti, l’operazione si è conclusa positivamente con il recupero della refurtiva. I due sospettati sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siena per il reato di rapina impropria a mano armata.