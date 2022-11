Ruba in un’abitazione ma viene bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento: denunciato ed espulso

Stava rubando in un abitazione in città ma è stato scoperto prima dal proprietario dell’appartamento e poi dai carabinieri che lo hanno bloccato dopo un inseguimento a piedi.

Così un ventenne, cittadino stranieri, è stato denunciato, dagli uomini dell’Arma della compagnia di Siena, perché di aver commesso un furto in abitazione in città.

I militari sono intervenuti nel pomeriggio dello scorso lunedì dopo la richiesta di aiuto del proprietario della casa che si era trovato di fronte il giovane a rovistare nella sua camera da letto. Il ladro era entrato da una finestra della stessa camera e dopo essere stato beccato dall’altro uomo si è dato alla fuga. Subito però è intervenuta una pattuglia del Nor dei carabinieri di Siena, che si trovava vicino all’abitazione: i militari hanno notato il giovane straniero che si allontanava velocemente e così si sono messi a cercarlo.

Poco dopo, appunto, c’è stato l’inseguimento a piedi. Al ventenne è stato trovato del denaro sottratto poco prima nell’appartamento che è stato restituito al proprietario.

Il ragazzo quindi è stato portato al Comando di Siena, per l’attività di polizia giudiziaria conseguente, venendo successivamente denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena. Inoltre, a seguito di successivi accertamenti, il giovane è risultato essere irregolarmente presente sul territorio nazionale per cui è stata avviata la procedura amministrativa per la sua espulsione.

“È doveroso rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza”, dicono i carabinieri.