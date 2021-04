Rossi: “FMps dentro la Fondazione Santa Maria della Scala? Non lo escludo”

“Non escludiamo che FMps entri come ente partecipante dentro la Fondazione Santa Maria Della Scala per svolgere quello che è il suo ruolo più classico”. Lo afferma il presidente della Fondazione Monte dei Paschi Carlo Rossi, a margine della conferenza di presentazione del bilancio di esercizio del 2020. Rossi ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento in merito al coinvolgimento di Vernice Progetti Culturali ( società di FMps) negli allestimenti di mostre ed all’interno dell’antico Ospedale. “Siamo a disposizione. Vernice è un player di assoluto livello: ricordo quanto ha fatto per valorizzare le opere contenute all’interno di palazzo Sansedoni”.