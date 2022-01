Intervento dell’Asl Toscana sud est alle 0.44 a Rosia in via Massetana per un auto ribaltata. Un uomo di 51 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118, Pubblica Assistenza di Siena, Carabinieri, Vigili del Fuoco