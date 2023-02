Roggi dona a Siena “L’Amore salva il mondo”

Lo scultore Andrea Roggi ha deciso di donare a Siena l’opera “L’amore salva il mondo”, attualmente collocata presso il belvedere di San prospero fra via Vittorio veneto, via XXV Aprile e via Bonci.

“Con immenso piacere ed orgoglio – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Siena Pasquale Colella che ha ricevuto la lettera ufficiale di donazione da Andrea Roggi – comunico la decisione dell’artista cha donato alla nostra comunità la sua opera più fotografata. Un dono prezioso di un grande artista che, sentito il sindaco Luigi De Mossi che da sempre è attento a questo tipo di iniziative, potremo collocare stabilmente nella sede attuale. Un grande ringraziamento al Maestro Roggi ha voluto omaggiare Siena e la sua amministrazione”. “L’Amore salva il Mondo” (2017) è un’opera in bronzo, fusione a cera persa e patina a fuoco, dell’altezza di 360 cm.