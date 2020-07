Rock’n Roll nella contrada della Tartuca: domani avrà inizio il Seniocallin

Partirà domani il rock contest Seniocalling indetto dalla contrada della Tartuca, un’occasione per divertirsi, ascoltare buona musica, lasciare spazio ai giovani e soprattutto aiutare il prossimo. Si, perchè i costi di iscrizione dei giovani gruppi rock che vorranno partecipare andranno devoluti in beneficenza a Casa Clementina. Ovviamente per garantire le normative anti Covid, la gara si svolgerà interamente attraverso i social Instragram e Facebook.

La vera e propria gara tra i gruppi musicali delle contrade partecipanti si terrà sui profili social Seniocalling di Instagram e Facebook a partire da lunedì 13 fino a sabato 18 luglio 2020. Oltre alla giuria popolare che si esprimerà attraverso i “like” ai video che verranno postati, una giuria di esperti si occuperà di votare il video migliore.

I vincitori non riceveranno alcun premio concreto, ma sarà una vittoria morale e gloriosa!