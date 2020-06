Robur Siena, penalizzazione di un punto e secondo turno dei playoff

Un punto di penalizzazione per il ritardo dei pagamenti degli stipendi di gennaio e febbraio. Quella inflitta dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare della Figc è una pena che però porterà la Robur Siena subito al secondo turno di playoff .I bianconeri scendono a quota 39 punti in classifica al 6° posto. Niente Albinoleffe quindi mainvece la sfida sarebbe dovuta essere contro l’Arezzo. Gli amaranto hanno però rinunciato alla partecipazione, e quindi per i bianconeri ci sarà il passaggio diretto al secondo turno in programma domenica 5 luglio.