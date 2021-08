Robur Siena, al via la campagna abbonamenti: da domani via alle prelazioni

Il direttore generale del Siena, Andrea Bellandi, ha annunciato che a partire da domani prenderà il via la campagna abbonamenti. Gli abbonati nella stagione 2019/20 potranno usufruire della prelazione del proprio abbonamento nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto. Da lunedì, invece, la campagna sarà aperta a tutti.

Il prezzo degli abbonamenti, per quanto riguarda la tariffa ‘intero’, sarà di 100 euro in curva, 280 euro per la tribuna laterale e di 35o euro nei centrali. I biglietti in gradinata non saranno messi in vendita, dal momento, come spiega lo stesso Bellandi, sarà utilizzata durante l’anno in caso ci sia bisogno di cambiare posti al variare delle disposizioni anti pandemia. A questo proposito, il numero degli abbonamenti in vendita sarà limitato: 3.500, pari al 25% della capienza dello stadio.

Infine il direttore generale si è soffermato anche sul capitolo stadio, spiegando che è previsto per l’11 settembre un confronto con le istituzioni in modo tale che la società possa prepararsi al meglio prima di poter presentare un progetto.