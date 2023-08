Robur, il Tar anticipa la discussione sul ricorso di Montanari

Accolta dal Tar del Lazio la richiesta della Figc di anticipare dal 26 al 4 settembre, in udienza straordinaria, la discussione sul ricorso dell’Acr Siena contro l’esclusione dal campionato della serie C. La richiesta avanzata dalla Figc è motivata dal fatto che la sospensiva Tar, decisa lunedì scorso, bloccava l’individuazione di un soggetto in grado di assumere il titolo sportivo del Siena per la successiva iscrizione al campionato di Eccellenza, con ricadute negative sul girone Toscana di questo torneo.