Ritrovato in mattinata il 76enne scomparso ieri a Sovicille. È in buone condizioni di salute

Nelle prime ore di questa mattina è scattato l’allarme a Sovicille, in località Brenna, per la scomparsa di un anziano in condizione di fragilità che aveva fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato dalla propria abitazione per una passeggiata nella serata di ieri.

L’Arma dei carabinieri, ricevuta la segnalazione dai familiari preoccupati, ha immediatamente attivato il Piano di ricerca di persone scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura che, trattandosi di ricerca in zona impervia, ne ha affidato la direzione tecnica ai Vigili del Fuoco, richiedendo il supporto del volontariato di protezione civile.

I Vigili del fuoco hanno attivato squadre di esperti, droni, unità cinofile ed un elicottero. Sul posto sono intervenuti anche Croce Rossa e Soccorso Alpino. Dopo un’approfondita attività di ricerca, l’uomo, che era scivolato in un dirupo, è stato ritrovato in tarda mattinata in buone condizioni fisiche da una squadra mista di vigili del fuoco e volontari.