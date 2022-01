Rinviato lo spettacolo “Troppo Arie” della rassegna di teatro ragazzi “Cercasogni”

A causa dell’indisponibilità di alcuni membri del cast, lo spettacolo “Troppe Arie” del Trio Trioche previsto per domani, sabato 15 gennaio 2022, alle 17 al Teatro dei Rozzi, è rinviato a data da destinarsi. Ci scusiamo per il disagio e rimaniamo a disposizione ai nostri recapiti per ulteriori informazioni: [email protected] – 3711618585. Il prossimo appuntamento di Cercasogni, stagione di teatro ragazzi del Comune di Siena organizzata insieme a Straligut Teatro, è previsto per sabato 29 gennaio alle 17 al Teatro dei Rozzi: si tratta dello spettacolo “I Brutti Anatroccoli” di Unoteatro