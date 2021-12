I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi a Castellina in Chianti Via Salivolpi, per un incendio che ha coinvolto una rimessa. All’interno un’autovettura e materiale vario, comprese alcune bombole di GPL. Non si segnalano persone coinvolte.