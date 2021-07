Rifiuti, Minghi: “Aumentata la spazzatura abbandonata, i cittadini non sono soddisfatti”

“Ad un aumento sbandierato della raccolta differenziata corrisponde un aumento esponenziale della spazzatura abbandonata ed i cittadini non sono soddisfatti del servizio”. Lo rileva nel suo intervento in consiglio comunale Federico Minghi durante la discussione sulla Tari.

“I nuovi cassonetti – evidenzia Minghi-. della raccolta indifferenziata infatti impongono un grande sforzo da parte degli utenti in quanto l’apertura è troppo piccola e difficoltosa da azionare soprattutto per gli anziani e in questo periodo di pandemia non ci sembra una scelta azzeccata quella di poter azionare l’apertura solamente manualmente quando sarebbe molto più indicata l’apertura a piede”. Minghi continua: ” Inoltre i cassonetti dell’indifferenziata sono spesso pieni e costringono gli utenti a percorrere diverse centinaia di metri con i sacchetti in mano o, se si tratta di utenti meno disciplinati, possiamo assistere anche a soluzioni comode di chi abbandona la spazzatura fuori dai cassonetti, creando uno spettacolo spiacevole per la vista ed insostenibile per l’olfatto e tutto ciò avvicina anche gli animali selvatici”.

“Poi sono completamente spariti i raccoglitori per le pile -dice- Per concludere abbiamo letto che la raccolta differenziata è aumentata quindi, visto che è richiesto uno sforzo importante da parte dei cittadini/utenti che devono collaborare per raggiungere questo risultato, chiediamo che le tariffe si riducano notevolmente e in maniera costante perchè quando si chiede uno sforzo al cittadino lo si deve premiare con una riduzione della tariffa!”