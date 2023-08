Rifiuti, la strategia di Magi per superare il porta a porta: “Cassonetti schermati e più eco-siti”

Sui rifiuti l’amministrazione di Siena intende superare o quanto meno ridurre al minimo il sistema della raccolta porta a porta. “Non sta funzionando bene”, ha ammesso assessore al verde e al decoro urbano del Comune di Siena che ha evidenziato come i sacchi siano lasciati abbandonati per terra in pieno giorno, davanti a negozi e ad abitazioni, nell’attesa del ritiro. Ecco quindi che il titolare alla delega del verde ha poi indicato quali altre misure alternative potrebbero essere adottate: “Il porta a porta va quantomeno ridotto al minimo. Spero che in breve si possano installare cassonetti schermati in zone spaziose della città”, ha detto Magi che ha poi sottolineato come il Comune voglia potenziare il sistema degli eco-siti e installare cassonetti interrati nelle zone periferiche del suo territorio. Sull’argomento dei rifiuti intanto sono intervenuti dalla maggioranza anche Lorenza Bondi e Marco Falorni, consiglieri di Forza Italia – Udc, che, in una nota congiunta, si sono espressi favorevolmente su una possibile revisione dell’attuale sistema dei cassonetti della spazzatura e delle Sei Card.

KV