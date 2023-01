Rifiuti, Comune e Sei Toscana sottoscrivono una nuova carta della qualità

E’ stata attivata la nuova “Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” sottoscritta da Comune di Siena dal gestore Sei Toscana. Il documento sancisce, come previsto dal Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif) di Arera, l’impegno di entrambi, ad assicurare ai cittadini-utenti un determinato livello delle prestazioni erogate.

“Uno strumento – ha commentato l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli – a tutela dei cittadini che ha il fine di garantire una chiarezza del rapporto tra i gestori e il conseguente e continuo miglioramento del servizio. Ulteriore dimostrazione di quanto questa amministrazione creda nel lavoro di squadra per il bene comune di questa città e dei suoi abitanti”.

La Carta stabilisce, inoltre, la necessità di una maggiore partecipazione degli utenti destinatari dei servizi che da attori passivi possano diventare parte attiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e specificati dal documento stesso e dai Regolamenti comunali. In particolare vengono definiti i canali di comunicazione e informazione a disposizione dell’utente per la gestione unica delle segnalazioni oltre che di tracciamento delle stesse.

Nello specifico: per reclami, richieste di informazioni, per il ritiro dei rifiuti su chiamata, segnalazione disservizi sarà necessario rivolgersi a Sei Toscana attraverso lo sportello online, accessibile dalla homepage: https://seitoscana.it/ o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, con le quali l’utente potrà richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat, oppure chiamare il numero verde gratuito, sia da rete fissa che mobile: 800-127-484.

Sempre per una maggiore chiarezza, nella nuova Carta, vengono elencati anche i servizi di competenza del Comune tra questi vi rientrano le attività di gestione della Tari, lo spazzamento strade effettuato in economia da personale e mezzi comunali e la gestione del Centro di Compostaggio comunale in località Renaccio a Siena.