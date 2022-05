Ricerche e scoperte sono da bere, dopo tre anni torna Pint of Science

Torna a Siena “Pint Of Science”, la manifestazione internazionale che porta i ricercatori nei locali per discutere le loro ultime ricerche e scoperte. Quest’anno finalmente Pint of Science Italia, dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna in presenza e si tiene anche a Siena, in contemporanea con altre città italiane e straniere.

Gli eventi si terranno dal 9 all’11 maggio, in due locali, Il Palio e Maudit, dove i ricercatori dell’Università di Siena spiegheranno i loro studi in un ambiente informale. Oggi lunedì 9 maggio alle ore 18.30, presso il bar Il Palio, Fabio Berti, terrà l’incontro “Lavorereste per 3 euro l’ora?”. Berti è professore ordinario di Sociologia del dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive.

Sempre oggi 9 maggio, alle ore 19.30, presso il locale Maudit,i ricercatori Emanuele Floridi e Leonardo Guiducci parleranno di “Le comunità energetiche e il reinforcement learning”.

Il 10 maggio, alle ore 18.30, al bar Il Palio, si terrà l’incontro “Gocce nell’oceano, chicchi di riso e follia” con Chiara Mocenni, professoressa associata di Teoria dei Sistemi e Controllo presso il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche. Alle ore 19.30 al Maudit si terrà l’incontro con la ricercatrice Giovanna Maria Dimitri, dal titolo “Intelligenza Artificiale: tra dati biomedici e analisi forense”.

L’11 maggio, alle ore 18.30, presso Il Palio, si terrà l’incontro con Valerio Biancalana dal titolo “Uno sguardo…magnetico”. Biancalana è professore associato dell’Università di Siena. Mentre alle 19.30 al Maudit si terrà l’incontro “Med-IA, rivoluzionando la diagnostica per immagini” con i ricercatori Paolo Andreini e Simone Bonechi.

Le iniziative sono a ingresso libero; tutti i dettagli degli appuntamenti si possono leggere all’indirizzo