Riattivate le visite in presenza e i rientri degli ospiti in famiglia nelle strutture Asp, ecco dove

Da oggi, martedì 8 febbraio 2022 in assenza di contagi Covid-19, è possibile nuovamente recarsi dai propri familiari e amici in presenza in tutte le strutture residenziali Asp Città di Siena, ad eccezione delle strutture M.Balducci e G. Caccialupi. Le prenotazioni delle visite si possono effettuare tramite il portale web di Asp Città di Siena all’indirizzo www.asp.siena.it .È possibile inoltre prenotare le visite telefonicamente ai seguenti recapiti: RRSAA/RRAA Campansi 0577/1791001, RSA Caccialupi 0577/221821 e RA Butini Bourke0577/222636. In tutte le strutture – sempre ad eccezione delle RRSSAA Balducci e Caccialupi – sono state riattivate le uscite programmate i rientri degli ospiti nelle rispettive famiglie.