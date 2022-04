“Riapriamo insieme”, dalla contrada dell’Aquila un aperitivo per gli esercenti presenti nel suo territorio

“Riapriamo insieme”, è questo il nome dell’iniziativa che la Nobile Contrada dell’Aquila ha organizzato per domani in Piazza Postierla. “Un aperitivo per brindare alla bella stagione. E speriamo che questa possa essere una vera stagione di ripartenza”, spiegano dalla contrada. L’evento vuole essere prima di tutto il ringraziamento da parte del rione agli esercenti presenti nel suo territorio, esercenti che hanno dovuto affrontare la fase delle chiusure e delle restrizioni anti-contagio e che hanno fatto di tutto per tenere viva la zona durante i giorni difficili della pandemia. L’idea della contrada dell’Aquila è nel solco di manifestazione che si sono già tenute in passato, come le Strade Gialle, e tende anche a rafforzare il legame con i commercianti.