Reset: c’è tempo fino al 15 dicembre per partecipare alla prima fase

Fino al 15 dicembre 2020 (entro le 15) sarà possibile partecipare alla prima fase del programma RESET dedicato alle realtà culturali della provincia di Siena, rispondendo ad un questionario di autovalutazione che consentirà di disporre di uno stato dell’arte della propria organizzazione e di una consulenza strategica gratuita.

RESET è un’iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di Siena per sostenere, formare ed ingaggiare il settore culturale e creativo della Provincia di Siena, con l’idea di approfittare di questo momento di forzato distanziamento fisico per avviare una profonda riflessione sul proprio modello organizzativo, sui processi strategici e operativi che li caratterizzano e per “ri-settare” le proprie attività per ripartire da capo assieme.

RESET è un programma in tre fasi che inizia adesso con un momento di autovalutazione e analisi, per proseguire nel corso dell’intero anno 2021 con un percorso di formazione e consolidamento delle pratiche, e terminare poi con l’emanazione di misure a sostegno dell’adozione di modelli imprenditoriali da parte degli enti culturali della provincia.

Il questionario è disponibile, fino al 15 dicembre (alle 15) al seguente link https://www.fondazionemps.it/survey/ Tutti i dettagli utili alla compilazione del questionario sono illustrati nella guida pubblicata nel sito della Fondazione