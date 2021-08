Referendum sull’eutanasia legale, domani raccolta firme organizzata da Equosistema

Domani davanti lungo il Corso ,in prossimità della chiesa della Madonna delle Nevi, l’associazione Equosistema organizza, dalle 16.30 alle 19, un banchino di raccolta firme per chiedere il referendum per l’eutanasia legale in Italia.

“L’Associazione culturale Equosistema promuove e sostiene la battaglia sull’eutanasia legale e si riconosce nei valori del diritto dell’essere umano di poter decidere di morire con dignità. Consapevoli che il Parlamento non ha svolto il suo ruolo prefissato, ignorando i due richiami della Corte Costituzionale, riteniamo indispensabile sostenere il referendum in modo attivo e concreto”, così recita un comunicato che aggiunge “sono state già raccolte 750mila firme, ma è importante continuare a sostenere questa importante battaglia di civiltà”.

Si potrà firmare fino al 30 settembre anche digitalmente sul sito www.eutanasialegale.it o negli uffici comunali.