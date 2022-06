Referendum, il tour della Lega fa tappa a Siena: “A lavoro per riscattare l’immagine della giustizia”

“Quella del 12 giugno è solo una tappa. Proseguiremo il lavoro nei prossimi mesi per riscattare l’immagine di una giustizia che deve essere preservata da vicende sgradevoli come quella di Palamara”.

È l’onorevole Manfredi Potenti la voce ‘di peso’ all’evento ‘Cambiamo la Giustizia’ che la Lega ha organizzato questo pomeriggio in Piazza Salimbeni per sostenere la campagna del ‘SI’ in vista del referendum promosso dallo stesso Carroccio e dai Radicali. Con Potenti, davanti alla sede di Mps, ci sono anche i membri locali di Lega e Radicali a partire da Giulia Simi e Paolo Salvini. Ad assistere all’iniziativa erano presenti anche rappresentanti di Forza Italia ed avvocati.

“Affidiamo al popolo la decisione su alcune delle croniche criticità, come le correnti politiche o gli abusi nella custodia cautelare”, ha proseguito il deputato leghista a margine dell’iniziativa. “Ci sembra urgente intervenire e dobbiamo considerare che dopo l’intervento popolare, qualora fosse raggiunto il quorum, si dovrà proseguire anche con l’attività parlamentare con la discussione sulla riforma Cartabia”.

La chiosa è un messaggio ai partiti contrari alle proposte di Lega e Radicali, come Pd o M5S: “invece di rendere possibile una partecipazione popolare, magari contraria ai quesiti referendari, sono a favore del mancato raggiungimento del quorum. Questo svilisce l’istituto stesso del referendum”