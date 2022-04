Rave a Murlo, 1500 identificati dalle forze dell’ordine

Quasi 15oo persone identificate dalle forze del ordine della zona nel rave. Mentre nel territorio sono stati sequestrati due camion con il materiale tecnico per l’allestimento musicale del raduno. Questo il primo bilancio fornito dalle forze dell’ordine sul servizio condotto nel weekend a seguito del rave party abusivo a Murlo. Sono state segnalate due persone all’autorità giudiziaria per invasione abusiva dei terreni e disturbo del riposo delle persone. Un’altra è stata segnalata per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Due invece per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di servizio pubblico. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 50 grammi di hashish, 10 di marijuana e 3 di cocaina. Inoltre è stato sequestrato un coltellino. Sei le multe per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, tre invece per violazione al codice della strada