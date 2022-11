“Una grande iniziativa, uno spettacolo. Questa giornata è una cosa nuova che valorizza l’allevamento e poi è chiaro che Siena ami i cavalli”. Così Giovanni Atzeni detto Titta a margine della rassegna dei puledri anglo arabi in Fortezza. “I segreti per allevare? Tanta passione per far stare bene i cavalli, le fattrici buone e una genealogia che alla lunga dia i frutti”, ha aggiunto.