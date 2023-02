Rapolano Terme, nuovo passo in avanti verso la Ciclovia delle Crete Senesi

Per la ciclovia delle Crete senesi arrivano risorse per la fase di progettazione. Con una variazione al bilancio di previsione del 2023 infatti il comune di Rapolano Terme ha destinato fondi per l’iniziativa dedicata a mobilità sostenibile e promozione territoriale. Centosessantamila gli euro in arrivo: la metà sono stati inviati dal comune di Asciano e destinati a Rapolano Terme che è capofila del progetto. I restanti 80mila euro sono stati stanziati da Fondazione Monte dei Paschi. Complessivamente sono quindi 550mila gli euro destinati alla fase di progettazione visto che i centosessantamila euro di cui abbiamo parlato poco fa vanno ad aggiungersi a 390mila euro messi a disposizione di Regione Toscana. Il tratto delle Crete senesi è la prima parte ciclabile dell’itinerario ‘Due Mari’, progetto nazionale che vuole collegare Tirreno e Adriatico e che vede impegnate tre regioni: Toscana, Umbria e Marche.La ciclabile Due Mari si dovrebbe sviluppare da Marina di Grosseto a Fano toccando sedici comuni in Toscana, di cui la metà presenti proprio in provincia di Siena, per una lunghezza complessiva di 373 chilometri