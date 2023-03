Rapolano Terme: intitolata una piazza a David Sassoli

Il Comune di Rapolano Terme ha intitolato ufficialmente la nuova piazza all’interno dei giardini de I Piani a David Maria Sassoli, ex presidente del Parlamento europeo scomparso nel gennaio 2022. La cerimonia si è svolta sabato scorso e ha dato concretezza a quanto deliberato dal consiglio comunale rapolanese nel marzo 2022, a poche settimane dalla scomparsa di Sassoli.

L’intitolazione si è aperta con la lettura da parte della vicesindaco di Rapolano Terme, Gianna Trapassi, di un estratto del discorso pronunciato da David Maria Sassoli in occasione del suo insediamento come presidente del Parlamento Europeo, nel luglio 2019, ed è continuata con un minuto di silenzio e la scopertura della targa. L’omaggio a Sassoli è stato arricchito dal saluto del sindaco, Alessandro Starnini, che ha ricordato la passione e l’impegno politico e istituzionale dell’ex presidente del Parlamento europeo per difendere e promuovere i valori fondanti dell’Unione europea e della Repubblica italiana.