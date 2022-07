Rapolano Terme, dal consiglio comunale via libera a nuove risorse e al Dup

Il consiglio comunale di Rapolano Terme, riunitosi nei giorni scorsi, ha approvato a maggioranza alcune variazioni al bilancio di previsione per il 2022 che metteranno a disposizione nuove risorse per il territorio, pari a circa 290mila euro, da destinare a interventi di manutenzione su strade, parcheggi, arredi urbani e infrastrutture. A questi si uniscono circa 135 mila euro per i capitoli relativi alla Tari, che andranno a finanziare servizi opzionali, esenzioni, riduzioni e maggiori costi per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Nel corso della seduta, inoltre, è stato approvato a maggioranza l’assestamento generale del bilancio 2022-2024 e la presa d’atto del Dup, il Documento unico di programmazione per il triennio 2023-2025, che permetterà di impostare l’attività strategica e operativa dell’ente. Via libera a maggioranza, infine, al programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, che comprende l’acquisto di un mezzo da impiegare in attività di manutenzione.