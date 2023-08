Rapolano Terme, assegnati i lavori per la riqualificazione della piscina comunale

Sono stati assegnati nei giorni scorsi i lavori per il primo stralcio del progetto di riqualificazione della piscina comunale di Rapolano Terme. L’investimento ammonta a circa 612 mila euro e conta su un contributo della Regione Toscana pari a 360 mila euro e risorse in arrivo dal Gse, Gestore Servizi Energetici, per circa 252 mila euro.

I lavori inizieranno a settembre e prevedono il rifacimento della copertura della struttura, la realizzazione di un controsoffitto interno e di una nuova illuminazione a led sopra la vasca, l’installazione di un impianto solare termico e la copertura degli spogliatoi con controsoffitto termico. L’intervento prevede, salvo complicazioni, l’apertura regolare della piscina comunale a settembre, durante i lavori di rifacimento del tetto e la realizzazione degli impianti solari, e la chiusura dell’impianto per un mese a dicembre, al fine di consentire il completamento del controsoffitto sopra la vasca e l’illuminazione a led.