Rapolano Terme, aperte le richieste di permessi per accedere alla ztl

E’ prevista per il mese di ottobre l’attivazione della ztl con controllo elettronico nel centro storico di Rapolano Terme, illustrata nei giorni scorsi in un incontro fra l’amministrazione comunale e i cittadini residenti nella zona interessata. L’accesso sarà consentito dalle ore 8 alle ore 20 per tutti e dalle ore 20 alle ore 8 soltanto per le persone autorizzate. I permessi possono essere richiesti fino a mercoledì 20 ottobre presso gli uffici della Polizia municipale all’interno del Municipio, in via Subborgo Garibaldi, 1. I moduli per richiedere l’accesso alla ztl sono disponibili anche sul sito del Comune di Rapolano Terme, www.comune.rapolanoterme.si.it.

L’attivazione della ztl con controllo elettronico permetterà di regolare in maniera migliore i flussi di entrata e di uscita dei veicoli nel centro storico di Rapolano Terme, con accesso da Porta Nuova, Porta dei Tintori e Porta S. Antonio, dove sono state installate le telecamere di videosorveglianza e i dissuasori.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Polizia municipale di Rapolano Terme ai numeri 0577-723202, 0577-723299 e 348-0179690 oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected].