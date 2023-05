Rapolano: dal rendiconto 2022 un bilancio sano e solido che guarda al futuro

Il bilancio del Comune di Rapolano Terme si conferma solido e sano, con un avanzo di amministrazione pari a oltre 1 milione di euro e il mantenimento di servizi per la comunità e di investimenti per il territorio. È quanto emerge, in sintesi, dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 approvato nei giorni scorsi dal consiglio comunale con il voto favorevole del gruppo consiliare di maggioranza “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo”, il voto contrario del gruppo “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia” e l’astensione del gruppo “Cambiamo Insieme”.

Gli aspetti principali del rendiconto 2022. “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore al bilancio di Rapolano Terme, Roberto Rosadini – consegna ai cittadini uno stato economico-finanziario in equilibrio e mette in campo risorse concrete per migliorare ulteriormente i servizi e sostenere nuovi interventi sul territorio. Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 mette in evidenza che, nonostante i costi energetici siano raddoppiati rispetto agli anni precedenti per l’aumento generale, siamo riusciti a garantire i servizi rivolti ai cittadini senza aumentare tariffe e spese a loro carico e a mantenere la compartecipazione per la mensa scolastica, pari al 43 per cento, e per il trasporto scolastico, pari al 32 per cento. Da evidenziare – aggiunge Rosadini – anche il rispetto delle previsioni per la tassa di soggiorno, con entrate pari a circa 167mila euro e il miglioramento del limite di indebitamento in linea con gli ultimi anni. Nelle prossime settimane lavoreremo sulla riscossione di Imu, Tari e tassa di soggiorno non pagate, per recuperare nuove risorse e mantenere un livello alto dei servizi. Per farlo al meglio e con attenzione e meticolosità, ci affideremo a una società esterna e conteremo sulla collaborazione della nostra polizia municipale”.

Lavoro di squadra che guarda al futuro. “Il bilancio sano e solido del Comune di Rapolano Terme – conclude Rosadini – è frutto di un grande lavoro di squadra di tutta la macchina amministrativa, che evidenzia una condotta contabile efficiente, oculata e attenta per dare continuità e potenziare il lavoro svolto in questi anni per la comunità e il territorio. Questo oggi consente all’amministrazione comunale di contare su una solida base per rafforzare il welfare locale e portare avanti il percorso di riqualificazione e innovazione del nostro territorio con opere e infrastrutture strategiche e necessarie per il suo sviluppo e rilancio”.