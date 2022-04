Raid vandalico al campo baseball del parco Ragazzi di Sarajevo: serrature distrutte e reti divelte

Nuova incursione di vandali al campo baseball Parco Ragazzi di Sarajevo: serrature distrutte e reti divelte ed altri danni sono stati trovati stamattina nella zona. A denunciare il fatto, in un post sui social, è l’Estra Baseball club. “Questa volta, oltre a presentare l’ennesima denuncia per furti e danneggiamenti, abbiamo richiesto l’intervento della Polizia di Stato – si legge– Siamo preoccupati per i lavori che partiranno a metà mese, voluti dal Comune di Siena e dall’Assessore Benini. Speriamo che la telecamera installata dall’MCM riesca ad individuare i responsabili. Chiediamo all’Amministrazione ed al Sindaco Luigi De Mossi di provvedere quanto prima ad installare telecamere di sicurezza, alla chiusura del Parco nelle ore notturne ed all’installazione di una forte illuminazione”