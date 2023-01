Radicondoli ristora il 30% dell’aumento dell’energia a famiglie e imprese

Famiglie e imprese di Radicondoli possono fare domanda per ottenere un contributo che ristora l’aumento dell’energia elettrica nel 2022 del 30%. Ci sono fino a 400 euro di rimborso dedicati alle famiglie. Ci sono invece fino a 5mila euro per le imprese.

I due bandi, Bando per la concessione di contributi ai privati per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica anno 2022 e Bando per la concessione di contributi alle imprese per le spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica anno 2022 sono sul sito del Comune di Radicondoli. Le scadenze sono vicine: 15 febbraio per le famiglie e il 28 febbraio per le imprese. Le due opportunità fanno parte del progetto WivoaRadicondoli 2.0, ovvero quel complesso di investimenti per famiglie e imprese che hanno portato Radicondoli in tre anni a crescere da 904 fino a 950 residenti e a vedere l’apertura di 17 nuove attività, in controtendenza rispetto al trend dei piccoli borghi, in Toscana e ovunque.

“E’ il primo impegno che ci siamo presi con WivoaRadicondoli 2.0 e ora è già realtà – fa notare Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli – A breve usciranno anche le altre opportunità che fanno parte dell’intero progetto per un importo complessivo di 641.000 euro, 425mila per famiglie e abitazioni e 216mila per le imprese. In pratica un secondo PNRR in formato comunale per sostenere lo sviluppo del territorio. Abbiamo dato priorità a quella che è una vera emergenza: ovvero il costo dell’energia. Il costo del riscaldamento noi lo abbattiamo con il teleriscaldamento, ovvero con il calore che arriva dalla geotermia, e dove non è ancora arrivato con i bandi ad hoc destinati alle rinnovabili e alle fonti di calore. Ora interveniamo anche sui costi dell’energia elettrica. L’obiettivo è quello di dare input a tutto il territorio per crescere, dare ancora più opportunità di lavoro, ma anche di comunità, cultura, benessere”.

Il bando per le famiglie. Il contributo è destinato a famiglie che abbiano avuto, nell’anno 2022, un aumento dei costi energetici rispetto all’anno precedente (2021). Il sostegno sarà pari al 30% dei costi annuale complessivo del 2022. Andrà presentata una domanda corredata dalle bollette che documentino l’effettivo aumento. E’ possibile trovare il bando e la domanda da compilare sul sito del Comune di Radicondoli o sul sito WivoaRadicondoli a questo link: https://wivoaradicondoli.it/pacchetto-famiglia/.

Il bando per le imprese. Il contributo è destinato alle aziende che abbiano avuto, nell’anno 2022, un aumento dei costi energetici rispetto all’anno precedente (2021). Il sostegno anche in questo caso sarà pari al 30% dei costi annuale complessivo del 2022. Andrà presentata una domanda corredata e i costi dovranno essere giustificati e verificati. dalle bollette che documentino l’effettivo aumento. E’ possibile trovare il bando e la domanda da compilare sul sito del Comune di Radicondoli o sul sito WivoaRadicondoli https://wivoaradicondoli.it/.

Come mandare le domande. Le domande al bando possono essere inviate via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure possono essere consegnate a mano al Comune di Radicondoli, Sportello Bandi, Via T. Gazzei, n. 89, 53030 Radicondoli, Siena. Ed ancora, possono essere inviate via mail a [email protected] Informazioni possono essere richieste allo Sportello Bandi del Comune oppure per e-mail all’indirizzo: [email protected]