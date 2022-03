Raccolta rifiuti in centro storico, prosegue la consegna del kit ai residenti

Dopo i primi undici giorni di consegna sono 1650 i cittadini del centro storico di Siena che hanno ritirato il kit per il porta a porta.

UTENZE CENTRO STORICO Il kit – composto dai sacchi per la raccolta differenziata della carta, sacchi per la raccolta del multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak e vetro), sacchi per l’organico e la Guida alla raccolta differenziata – viene consegnato alle utenze residenti dentro le mura presso il punto distribuzione in piazza Guido Chigi Saracini 10 (presso il mercato rionale di Camollia) da Sei Toscana. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30. Il sabato dalle 8 alle 14.

Oltre ai sacchi e al materiale informativo, i cittadini potranno ritirare anche la propria 6Card personale e, in caso di reale necessità, richiedere l’attivazione del servizio di ritiro di pannolini e pannoloni.

UTENZE FUORI CENTRO STORICO Per le utenze residenti fuori le mura che devono ancora ritirare la 6Card (ma anche per chiederne un duplicato in caso di smarrimento o danneggiamento) è a disposizione lo sportello di Sei Toscana in via Simone Martini 57. Lo sportello è aperto lunedì e sabato 9-13; mercoledì 15-19. Negli stessi giorni e orari è attiva anche la linea telefonica dedicata: 05771799280.

MODALITÀ DI RITIRO Per ritirare il materiale (sia per le utenze del centro storico che per le utenze residenti fuori le mura) è necessario presentare un documento di riconoscimento (o codice fiscale) e la ricevuta dell’ultima bolletta Tari pagata. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta. Gli utenti ancora non iscritti a ruolo Tari devono preventivamente regolare la propria posizione rivolgendosi allo sportello di Sigerico Spa presso i locali in via Fontebranda 65