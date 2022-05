Raccolta rifiuti in centro storico: a un mese dalla riorganizzazione più 10% della differenziata

Un più 10% medio della raccolta differenziata, un aumento di 8 tonnellate a settimana dell’organico ed un decremento del 9% dell’indifferenziata. Sono i dati registrati da Sei Toscana relativi al nuovo servizio di raccolta porta a porta partito un mese fa nel centro storico. I numeri sono stati diffusi alla vigilia degli incontri pubblici che il gestore ed il Comune di Siena terranno su questo argomento. Il primo appuntamento è domani alle 18 nei locali della società “Il Cavallino”, nella contrada del Leocorno, in piazzetta Grassi. A seguire, alle 21, il secondo incontro (sempre negli stessi locali). Mercoledì 11 maggio, alla società “Castelsenio”, nella contrada della Tartuca, in Prato di S. Agostino, altri due incontri alle 18 e alle 21. Giovedì 12 maggio gli ultimi due appuntamenti, sempre alle 18 e alle 21, al mercatino rionale di Camollia in piazza Chigi Saracini.