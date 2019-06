Quintali di cibo per cani e gatti randagi de L’Aquila e di Amatrice: il ‘grazie’ ai volontari di Abbadia San Salvatore

“I volontari di strada” gruppo Aquilano animalista no profit intende ringraziare col cuore i donatori di Abbadia San Salvatore, provincia di Siena che grazie all’amico Carlo Pacini hanno elargito cibo per cani e gatti randagi della città di L’Aquila e altre zone terremotate.

“Ci occupiamo di tutela dei diritti degli animali di randagi cani e gatti – ha commentato Cristiana Graziani, medico veterinario – è un volontariato che si svolge nelle zone Terremotate tra L’Aquila, Campotosto e Amatrice. Ci rechiamo sui luoghi distrutti dal sisma per nutrire i tanti animali dimenticati che vivono tra le macerie. Questo atto di fiducia da parte degli abitanti di Abbadia San Salvatore, acquisisce più valore in un momento come questo di profonda crisi, non solo economica ma anche di valori legati all’umana solidarietà verso i meno fortunati senza voce. È un grande dono. I volontari di Abbadia San Salvatore sono arrivati a L’Aquila, prima e poi ad Amatrice dove hanno portato gioia tra la gente, infatti con due grandi carrelli della Protezione civile di Abbadia San Salvatore RAE hanno scaricato circa 10 quintali di cibo per cani e gatti. Abbiamo ricevuto anche cuscinoni, nuovissime cucce a noi utili e coperte, guinzagli e giochi per cani. Senza il loro supporto non saremmo in grado di continuare la nostra missione nelle zone colpite dal sisma. I donatori ci aiutano a diffondere la nostra causa animalista e di solidarietà verso il prossimo”.

“Sono tornato Come ogni anno a L’Aquila e ad Amatrice perché ogni volta che sono ripartito dalle due città distrutte dal sisma , ci ho lasciato il cuore – commenta Carlo Pacini promotore del progetto di raccolta cibo. Senza l’aiuto e la solidarietà dei donatori di Abbadia San Salvatore io non potrei portare avanti la mia missione che mi lega a queste bellissime zone dal 2016. In particolare un grande ringraziamento al nostro caro presidente della Protezione civile RAE, Attilio Lombardi. I negozi che sì sono attivamente impegnati e per due mesi nella raccolta per i meno fortunati sono i seguenti: La Coop unione Amiatina Abbadia San Salvatore , Ristorante Il Cantinone, Animalmania, la bottega di Sonia Arrivati, La ferramenta Roberto Yetta, La pizzeria La Castagna, il forno di Pietro Etrusco, Il bar del Comune. GRAZIE a tutti voi abbiamo realizzato un sogno, continuare a nutrire i tanti randagi che vivono al gelo, tra le macerie e senza nessuno”.