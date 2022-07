Quarta dose anti-covid, sedute aperte anche dall’Asl. In provincia di Siena richiamo per 60mila persone

In provincia di Siena è pari a 61500 la platea di persone over 60 e fragili over 12 che può prenotare la quarta dose di vaccino anti-covid. Lo ha reso noto l’Asl che si è detta pronta ad agire “con i propri centri vaccinali per tutti coloro che vogliono completare il ciclo” . Per prenotare la propria dose si può cliccare qui. “Sarà sempre possibile vaccinarsi anche dai medici di famiglia e alle farmacie convenzionate”, ricordano dall’Asl. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.