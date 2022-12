Qualità della vita 2022, Franceschelli: “Risultato di Siena frutto dello sforzo collettivo dei sindaci”

“Se la provincia di Siena da oltre venti anni è ai vertici della qualità della vita tra 107 territori italiani, è doveroso riconoscere il lavoro che i sindaci svolgono in prima linea, spesso silenziosamente e tra mille difficoltà, nel governare i rispettivi comuni. Un’operosità che trova in tutte le componenti della nostra provincia, dal sistema socio-economico a quello del terzo settore e del volontariato, passando dal rapporto con i cittadini, la stessa condivisione di obiettivi per il buon governo del territorio”.

Lo sottolinea il Senatore del Partito Democratico Silvio Franceschelli a proposito delle recenti classifiche sulla qualità della vita in Italia pubblicate dai quotidiani Italia Oggi e Il Sole 24 Ore, con particolare riferimento al territorio della provincia di Siena.

“Le classifiche, com’è noto, vanno prese per quello che rappresentano e cioè degli indicatori su parametri che restituiscono, negli aspetti positivi e in quelli negativi, il senso e il valore di un territorio nel suo insieme. Mi preme segnalare alcuni parametri su tutti: quello su tempo libero e turismo, in cui il territorio della provincia di Siena è al primo posto in Italia, la conferma sul sistema salute in sesta posizione mentre sull’indicatore reati e sicurezza si è passati dal 38esimo posto al quarto, secondo il rapporto pubblicato da Italia Oggi; mentre il territorio senese è ai vertici per Il Sole 24 Ore negli indicatori servizi e ambiente con un quarto posto nazionale complessivo. Risultati che premiano lo sforzo collettivo di una provincia che, oltre le difficoltà, dimostra capacità di tenuta e una proiezione costante ad alzare l’asticella della qualità. Molto in questi anni è stato fatto, molto, con lo stesso spirito e la stessa condivisione di obiettivi rimane ancora da fare”.