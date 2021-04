Quali vini bere in primavera?

“Potranno tagliare tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera”. Così diceva Pablo Neruda della primavera, una stagione che è sinonimo di rinascita, di cambiamento, di speranza e che quest’anno è arrivata con i suoi scherzosi sbalzi di umore e i suoi profumi.

Con le lancette spostate in avanti, le ore di luce aumentate, gli alberi in fiore, le rondini in arrivo, si comincia a mettere via i pesanti maglioni e le giacche invernali, per dare spazio a colore leggerezza e vita. Un po’ come il cambio dell’armadio, si trasforma anche la nostra cucina e di conseguenza la nostra cantina: cambia il nostro modo di mangiare e la scelta dei vini da abbinare.

Con il rialzo delle temperature (auspicato!), i cibi troppo ricchi e calorici più adatti alle temperature invernali (ragù, selvaggina, stufati etc etc) lasciano posto a pietanze più fragranti e aromatiche. Sulle tavole appaiono numerose varietà di verdure da mangiare crude, cotte o grigliate, utili per dare un giusto apporto di sali minerali al fisico, che risente la stanchezza; pasta e riso sempre presenti sui nostri piatti, saranno conditi prevalentemente con sughi più leggeri di verdure, carne oppure pesce, profumati con erbette aromatiche fresche. Infine ci sarà occasione per fare le grigliate di carne e di pesce.

Per la scelta del vino il criterio è lo stesso: alleggerire, scoprire, svecchiare. Lasciamo in cantina per il prossimo inverno i vini ricchi, strutturati e di lungo invecchiamento!! Per il piacere del nostro palato, versiamo nel nostro bicchiere vini fruttati, giovani, freschi e meno corposi. Ad esempio con una grigliata di carne potremo accostare un Negroamaro, un Dolcetto di Diano d’Alba, un Chianti Colli Senesi… Se invece stiamo mangiando del pesce potremmo andare su un bianco (da servire fresco) come un Arneis, un Lugana, un Pecorino o un Frascati Superiore, un Greco di Tufo etc. etc. che vanno benissimo anche con i formaggi e le verdure. Molto apprezzati in questa stagione sono i rosè, specie se bevuti freschi.

Stefania Tacconi