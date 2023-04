Pubblica Assistenza di Taverne d’Arbia: “Completamento struttura grazie a impegno di Corsi e Nisini”

” Due milioni di euro per completare la nuova sede della Pubblica Assistenza di Taverne D’Arbia con fondi Pnrr. Il rischio che questa opera incompiuta rimanesse ancora ferma per chissà quanti anni ancora è stato scongiurato grazie al prezioso impegno di Andrea Corsi e dell’onorevole Tiziana Nisini. È grazie infatti all’impegno coordinato tra Corsi e Roma che è stato possibile sbloccare le risorse necessarie per realizzare un intervento di vera e propria rigenerazione, che vedrà mettere a disposizione dei cittadini anche dei nuovi locali per finalità sociali e di assistenza. Il quartiere di Taverne D’Arbia, sfruttando lo sforzo della Lega al governo nazionale, sarà quindi teatro di grandi trasformazioni nei prossimi anni con la realizzazione del nuovo ponte sul fiume, di un nuovo percorso ciclopedonale e del completamento dell’edificio della pubblica assistenza.”

Lo si legge in una nota della Lega