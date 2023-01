Provincia: approvato l’Odg di FdI per la riapertura del tribunale di Montepulciano

“Importante l’approvazione da parte del consiglio provinciale dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia a sostegno della riapertura del Tribunale di Montepulciano, un atto politico che si inserisce in un percorso che Fratelli d’Italia sta portando avanti per migliorare l’efficienza del sistema giustizia del nostro territorio”.

Lo si legge in una nota dell’onorevole Francesco Michelotti e del consigliere provinciale Gianfranco Maccarone. Ieri in provincia è stato approvato l’odg per la riapertura del Tribunale di Montepulciano.

Continuano gli esponenti di FdI: “È notizia di questi giorni l’intenzione dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni di lavorare su un progetto di riapertura dei tribunali soppressi, in considerazione dell’ormai palese fallimento della riforma che ha chiuso i cosiddetti piccoli tribunali e le sedi distaccate, la quale oltre a non portare alcun risparmio di spesa ha in molti casi allungato i tempi della giustizia e frapposto tutta una serie di difficoltà logistiche che non ne hanno certo migliorato l’efficienza”

Prosegue la nota: “infatti, per quanto riguarda la Provincia di Siena, da un lato, la soppressione del Tribunale di Montepulciano ha aumentato in maniera considerevole delle distanze e dei tempi di percorrenza che i cittadini dell’ex circondario devono affrontare per recarsi presso gli uffici giudiziari di Siena, mentre, dall’altra o lato, tale soppressione ha comportato un considerevole aggravio per il Tribunale di Siena, costretto a fronteggiare la mole di procedimenti provenienti da tutto il territorio della Provincia, senza aver ricevuto un corrispondente potenziamento del proprio organico e delle strutture”.

“È necessario, a nostro avviso, tornare ad un sistema basato sulla giustizia di prossimità che garantisca vicinanza e immediatezza al cittadino, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di celerità nella definizione dei procedimenti previsti sia a livello nazionale che europeo – chiosa poi Michelotti – ho rappresentato al Sottosegretario Andrea Delmastro la necessità di rivedere l’attuale geografia giudiziaria anche per la Provincia di Siena, per valutare la possibilità di riaprire gli ex uffici giudiziari soppressi, al fine di redistribuire in maniera capillare sul territorio la gestione dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione.

In questo senso, la riapertura del Tribunale di Montepulciano consentirebbe di ripristinare un importante presidio di legalità. Proseguiremo il Confronto con il Governo su questo tema nei prossimi mesi”.