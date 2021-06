Prorogate al 15 luglio le iscrizioni alle Chigiana-Mozarteum Baroque Master classes

Prorogata fino al 15 luglio la scadenza per la presentazione delle iscrizioni alle Chigiana-Mozarteum Baroque Masterclasses 2021, che si svolgeranno a Siena, per la prima volta in sinergia con il Dipartimento di Musica Antica dell’Università Mozarteum di Salisburgo dal 30 agosto al 5 settembre nel quadro dei corsi estivi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana.

Il programma offre una possibilità unica in Italia di approfondire il repertorio barocco nelle sue declinazioni vocali e strumentali attraverso 5 nuovi percorsi didattici: Canto barocco – per ricercare l’interpretazione di un brano vocale in cui ogni scelta di estetica, ornamentazione e dramma sia a servizio del messaggio musicale. Clavicembalo e basso continuo – in cui verrà approfondita la tecnica, la manutenzione dello strumento e le accordature storiche, fino a considerare l’esecuzione sotto il profilo della presenza scenica dell’esecutore. Flauto traverso storico – per approfondire la filosofia sonora del flauto traversiere dal XVI al XIX secolo. Oboe barocco – in cui si approfondirà il repertorio e della tecnica degli oboi del XVIII secolo – barocco, d’amore, da caccia e classico. Viola da gamba – in cui la riflessione sulla natura del gesto musicale con speciale riferimento all’alfabeto didattico “segreto” di Marin Marais avrà una parte centrale.

I corsi di Musica Barocca sono tenuti dai più grandi nomi presenti sulla scena internazionale: Andreas Scholl – Canto barocco, celebre controtenore di fama internazionale, vanta una straordinaria produzione discografica, oltre a una solida esperienza in campo didattico; Marcello Gatti – Flauto traversiere, ha partecipato a oltre 70 produzioni discografiche suonando strumenti antichi di varie epoche, dal flauto rinascimentale a quello romantico; Alfredo Bernardini – Oboe barocco, ha tenuto concerti in tutto il mondo come membro di rinomati ensemble europei quali Hesperion XX, Le Concert des Nations, La Petite Bande e altri, prima di fondare a sua volta l’ensemble Zefiro, insignito di numerosi premi e riconoscimenti internazionali; Vittorio Ghielmi – Viola da gamba, musicista dal raffinato virtuosismo, ha richiamato l’attenzione su un nuovo approccio strumentale alla Viola da gamba e al suono del repertorio barocco; Florian Birsak – Clavicembalo e Basso Continuo, si è formato a Salisburgo con i più grandi virtuosi della tastiera da Lars Ulrik Mortensen a Kenneth Gilbert, docente al Mozarteum dal 2013.

Iscrizioni online entro il 15 luglio su: http://app.chigiana.it/ Account/Login. Regolamento generale dei corsi: https://www.chigiana.org/ iscrizioni/

Per chiedere informazioni: [email protected]giana.it