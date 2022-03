Profughi ucraini, trentotto posti disponibili nelle scuole comunali di Siena

Trentotto posti nelle scuole d’infanzia comunali, cui si aggiungono alcuni posti negli asili nido. Sono le prime disponibilità reperite dall’amministrazione comunale di Siena per l’eventuale ospitalità di bambini e bambine provenienti dall’Ucraina. “Tramite i nostri uffici abbiamo verificato – sottolinea l’assessore all’istruzione del Comune di Siena Paolo Benini – l’immediata disponibilità di posti nelle scuole comunali per eventuali bambini, in quella fascia di età, profughi dall’Ucraina. Ho in mente altre iniziative integrative necessarie qualora questi bambini arrivino in territorio comunale, in modo da completare l’integrazione dei profughi anche in altre fasce orarie rispetto a quelle scolastiche”