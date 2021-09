Principio di Incendio al centro commerciale Porta Siena, poco fa. Verosimilmente per un corto circuito in un quadro elettrico in un reparto del supermercato interno al centro commerciale, ha cominciato a uscire fumo e le persone sono state fatte uscire in fretta per evitare problemi. I vigili del fuoco sono al lavoro per riportare la situazione ala normalità ma non si registra alcun danno a persone o cose.